Pisa, tedeschi vincono derby altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - Sono gli studenti di lingua tedesca a vincere il 'derby' altoatesino dello studio Pisa. Si impongono infatti nelle tre materie analizzate (lettura, scienze e matematica) con valori sopra la media nazionale e anche quella Osce. Bene anche i ladini, mentre gli alunni di lingua italiana in lettura, scienze e matematica si piazzano leggermente sotto la media nazionale, ma comunque nettamente sopra quella Osce. La presenza di ragazzi con background migratori nella scuola di lingua italiana (24%) è il triplo rispetto a quella tedesca (7%) e sei volte la percentuale della scuola ladina (4%).

I dati sono stati presentati alla Libera università di Bolzano in presenza degli assessore Giuliano Vettorato e Philipp Achammer. Secondo Vettorato, "il modello scolastico altoatesino funziona molto bene, come dimostra l'interesse sia nazionale che internazionale". Achammer ha sottolineato che "la scuola altoatesina supera le disuguaglianze sociali e permette a tutti un equo accesso all'iter scolastico".