Marcialonga, Paternoster e Melandri testimonial

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Presentata oggi alla sede Sky di Milano la 47/a Marcialonga di Fiemme e Fassa, che il 26 gennaio 2020 vedrà al via 7.500 concorrenti nell'evento che negli ultimi due anni si è aggiudicato il titolo di miglior gara al mondo Visma Ski Classics.

Al lavoro ci sono oltre 1.300 volontari per allestire al meglio la ski-marathon. Marcialonga verrà trasmessa per la prima volta sui canali di Sky Sport e avrà due nuovi testimonial: la ciclista Letizia Paternoster e il campione di moto Gp Marco Melandri, che gareggerà nel percorso Light di 45 km.

"L'evoluzione di Marcialonga da gara 'paesana' a prodotto televisivo ricercato ed ambito a livello internazionale è stata incredibile", ha detto il presidente Angelo Corradini.

Il Trentino ospiterà anche le Olimpiadi invernali 2026, e per essere vicini a Marcialonga erano presenti anche i simboli dello sci di fondo in Italia Marco Albarello, Fulvio Valbusa e Gabriella Paruzzi. Marcialonga è anche Craft di ciclismo (31 maggio) e Coop di podismo (6 settembre).