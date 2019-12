Ok firma contratto collettivo

(ANSA) - BOLZANO, 3 DIC - Via libera all'applicazione del nuovo contratto collettivo intercomparto della Provincia.

Interessati quasi 32.000 lavoratori. A disposizione 175 milioni di euro per le trattative, 127 dei quali per il personale della Provincia e della Sanità. Fra le novità l'adeguamento all'inflazione e l'indennità di bilinguismo. Premi produttività, stanziati 16 milioni, ha annunciato il governatore Arno Kompatscher che ha anche evidenziato che d'ora in poi sarà corrisposto il livello di patentino, che il dipendente possiede, e non quello richiesto.