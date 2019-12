Corso per 24 marescialli Carabinieri

(ANSA) - BOLZANO, 3 DIC - A breve prenderà il via un nuovo corso per allievi marescialli dei Carabinieri con 24 posti riservati ad altoatesini bilingui. "L'Arma dei carabinieri - ha sottolineato il govenatore Arno Kompatscher - dimostra in questo modo la sua vicinanza al territorio per un sempre migliore servizio per i cittadini". Il comandante di Legione, gen. Ugo Cantoni ha sottolineato che a breve ci saranno corsi per altri quattromila nuovi carabinieri. "Nell'Arma dei carabinieri - ha detto - c'è spazio e opportunità professionali".