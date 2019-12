Innerhofer rinuncia alle gare di Beaver Creek

(ANSA) - BEAVER CREEK (USA), 02 DIC - Christof Innerhofer non prenderà parte alle gare veloci di Beaver Creek del prossimo fine settimana: il superG venerdì 6 dicembre alle 18,45 italiane e la discesa di sabato 7 dicembre alle 19, con due giornate di prove ufficiali mercoledì 4 e giovedì 5. Il campione altoatesino, presente negli Stati Uniti da quattro settimane per allenarsi in vista del rientro agonistico alle competizioni dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, ha preferito, d'accordo con lo staff tecnico, rientrare in Italia e proseguire la preparazione in vista dell'appuntamento in Val Gardena del 20 e 21 dicembre, quando si disputeranno un Supergigante e una discesa. In Colorado la squadra azzurra sarà così formata da Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse, Federico Simoni, dal rientrante Matteo Marsaglia e, per l'occasione, da Riccardo Tonetti, che domenica gareggerà nel gigante. (ANSA).