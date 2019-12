Italia a Ue, rischio stop merci Brennero

(ANSA) - BRUXELLES, 02 DIC - "Ho incontrato la nuova commissaria Ue ai trasporti (Adina Valean, ndr), alla quale ho posto, consegnando una lettera formale, il tema del rischio del blocco del passaggio delle merci al Brennero per le iniziative che il Tirolo intende prendere dal primo gennaio 2020". Lo ha annunciato la ministra dei trasporti Paola De Micheli all'uscita dalla riunione con i suoi omologhi europei. "Queste iniziative potrebbero determinare una situazione molto grave sul traffico merci italiano - ha continuato - quindi l'Italia ha chiesto che la Commissione prenda una posizione molto decisa e determinata contro queste misure". "Se è vero, com'è vero, che stiamo investendo molte risorse nella legge di bilancio per la transizione anche della trazione su gomma, è anche vero che c'è la necessità di non infrangere le regole comuni sulla concorrenza", ha aggiunto De Micheli.