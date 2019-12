Sci: cdm; slalom Killington, in testa Shiffrin e Brignone 11/a

(ANSA) - KILLINGTON, 01 DIC - Dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Killington la statunitense Mikaela Shiffrin in 51.98 e' al comando con un netto vantaggio.

Seguono la slovacca Petra Vlhova in 53.11 e la svizzera Wendy Holdener in 53.72. Ancora indietro le azzurre in questa disciplina. Reduce dall'eccellente secondo posto di ieri in gigante, una molto motivata Federica Brignone ha voluto gareggiare anche in speciale e dopo la prima manche e' la miglior italiana, al momento 11/a in 55.39, dopo esser scesa con il pettorale 31. Poi , dopo la prova delle prime 36 atlete, ci sono Irene Curtoni, 15/a in 55.77. Fuori e' invece finita la giovane Lara Della Mea. Seconda manche alle ore 19. (ANSA).