Sci: cdm; Shiffrin vince slalom Killington, e' successo n. 62

(ANSA) - KILLINGTON, 01 DIC - Con un vantaggio incredibile la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di cdm di Killington in 1.50.45. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.52.74 e terza la svedese Anna Swenn Larsson in 1.53.18.

Con Federica Brignone finita fuori per un errore in una seconda manche disturbata da forti raffiche di vento, per l'Italia nella classifica finale c'è cosi' solo Irene Curtoni 10/a in 1.54.85 Per Mikaela Shiffrin e' il quarto successo su quattro edizioni di questa gara statunitense. Ma per Shiffrin e' anche la vittoria n. 62, come la leggendaria a austriaca Annemarie Moser Proell.

La coppa del mondo donne passa ora in Canada, a Lake Louise: da venerdi' a domenica sono in programma due discese ed un superG.

Sono le gare preferite dall'azzurra Sofia Goggia. (ANSA).