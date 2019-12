Sci: Cdm; Paris 2/o anche in SuperG Lake Louise, vince Mayer

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Dopo il secondo posto nella discesa di ieri, l'azzurro Dominik Paris in 1'31"80 è arrivato secondo anche nel SuperG di Coppa del mondo a Lake Louise. Ha vinto l'austriaco Matthias Mayer - 29 anni, sesta vittoria in coppa e due ori olimpici - in 1'31"40. Terzo posto ex aequo in 1'31"89 per l'austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Maurizio Caviezel. Per Paris, miglior velocista azzurro nella storia della Coppa del mondo, è il podio n.34, con 16 vittorie, 9 secondi e 9 terzi posti, oltre all'oro iridato ad Aare in SuperG. Per l'Italia - in una gara con pista perfetta, sole e 20 gradi sotto zero - c'è anche l'eccellente 5/o posto in 1'32"00 per il 29/enne piemontese Mattia Casse, miglior risultato in carriera. Peter Fill ha chiuso invece più indietro in 1'33"45.

La Coppa del mondo uomini va ora a sud e passa negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek: da venerdì a domenica sono in programma un SuperG, una discesa e un gigante. A Beaver Creek con i velocisti azzurri torneranno in gara Innerhofer e Marsaglia che avevano disertato Lake Louise per recuperare al meglio da infortuni. (ANSA).