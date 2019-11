Fotografia: Racconto d'autunno di Ceolan

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - E' stato presentato nel pomeriggio a Salorno il volume "Racconto d'autunno" del fotografo Albert Ceolan, l'ultimo volume della serie dedicata alle relative stagioni. "Anche per questo 'Racconto', come per gli altri tre, ha osservato Ceolan, è stato un vagabondare alla ricerca di suggestioni e sensazioni, più che di luoghi ben definiti. Alla ricerca di quella bellezza ed armonia che la natura sa donare, perchè non vi è nulla di ciò che ha prodotto la natura che non sia bello, sta a noi vederlo ed apprezzarlo", così Ceolan.

L'autunno è il tempo delle trasumanze il ritorno dall'alpeggio, ma è anche tempo di gelo e neve, con le prime nevicate e le tempeste come Vaia alla cui devastazione è dedicata la copertina di quest'ultimo Racconto.

Ceolan che da vent'anni pubblica per le maggiori riviste di viaggio e turismo è stato anche il fotografo prescelto da papa Benedetto XVI, per documentarne il soggiorno in Alto Adige. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, fra cui il BanffMountain Image Award.