Sci: Cdm; Paris è 5/o nella prova di discesa a Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 29 NOV - L'azzurro Dominik Paris, in 1'48"56, ha realizzato il quinto tempo nella seconda e ultima prova in vista della discesa della Coppa del mondo di sci in programma domani a Lake Louise (Canada). Con sole e 20 gradi sotto lo zero, il miglior crono è andato allo svizzero Carlo Janka, in 1'47"64. Secondo tempo per lo statunitense Travis Ganong, in 1'48"22, e terzo per l'austriaco Matthias Mayer, in 1'48"28.

Tempi più alti hanno registrato gli altri azzurri, Mattia Casse (1'49"96), Emanuele Buzzi (1'50"25) e Peter Fill (1'50"65). (ANSA).