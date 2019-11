Precipitazioni record a novembre in Aa

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Dal bilancio mensile del Servizio meteorologico della Provincia di Bolzano per il mese di novembre emerge che in Alto Adige le precipitazioni sono state il triplo o addirittura il quadruplo rispetto alla media di questo periodo dell'anno. "In tutto il territorio - spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - le precipitazioni hanno toccato i 250 litri per metro quadrato, con picchi che hanno raggiunto i 350 litri per metro quadrato".

In aggiunta alla pioggia, provocata da una serie di perturbazioni provenienti dal Mediterraneo, a novembre è arrivata tanta neve anche a basse quote, con i ben noti problemi di protezione civile. Addirittura nella città di Bolzano, nel mese che si sta per concludere, la neve è caduta ben due volte, un fatto decisamente fuori dal comune. Neve, però, non significa necessariamente freddo: le temperature, infatti, sono state di 0,5-1 grado Celsius al di sopra della media di lungo periodo.