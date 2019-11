Trento, al via l’8/a edizione del Festival della famiglia

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - (ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Il fenomeno della denatalità e il suo impatto sulla società sarà al centro dell'8/a edizione del Festival della famiglia, che si terrà a Trento tra il 2 e il 7 dicembre. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione della ministro alle pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti (attesa per l'evento inaugurale del 2 dicembre), è promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Provincia di Trento, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo i dati presentati in conferenza stampa l'emergenza demografica riguarda tutte le regioni italiane, con un calo delle nascita del 22% in dieci anni. In Trentino, vi sono soli 79 bambini ogni 100 diciassettenni, mentre la popolazione anziana è cresciuta dal 2000 del 39%.

"Data la situazione, famiglia e natalità rimangono al centro della nostra programmazione politica", ha detto l'assessore provinciale competente Stefania Segnana.