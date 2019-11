Thun, innovare fra tradizione e cambio

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - "L'immobilismo non è un opzione per nessuna azienda: si deve esplorare nuovi campi senza paura di incorrere in errori. Come Leonardo da Vinci, le compagnie devono essere ambidestre, mantenendo il controllo delle operazioni delle attività principali da una parte e investendo in ambiti nuovi all'altra". Lo ha detto, in occasione del Thun talk al Thuniversum di Bolzano, David Gram, cofondatore della società di consulenza Diplomatic's rebel e ex responsabile del Group future lab di Lego.

"Quello della digitalizzazione e dell'innovazione è uno degli argomenti più attuali per le realtà produttive al giorno d'oggi.

Attraverso questo appuntamento, e con quelli che verranno in futuro, ci proponiamo di mettere a confronto le esperienze di brand e aziende differenti, in modo da trovare soluzioni a sfide che riguardano tutti", ha detto Simon Thun. "La sfida del cambiamento - ha aggiunto Gram - riguarda tutti, ma spesso si scontra con resistenza di cultura aziendale e personale".