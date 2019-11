Presentato programma per centenario nascita Chiara Lubich

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Presentate a Trento le iniziative per il centenario dalla nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari. Gli eventi proseguiranno per tutto il 2020, con qualche piccolo assaggio già nel mese di dicembre 2019. Complessivamente, a Trento sono attese per il prossimo anno circa 30.000 persone provenienti da tutto il mondo.

Il 25 gennaio, inoltre, potrebbe partecipare alla cerimonia anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, come annunciato dal presidente del comitato organizzatore del centenario, Paolo Crepaz.

Filo rosso delle iniziative in calendario sarà la mostra "Chiara Lubich Città Mondo", che verrà inaugurata il 7 dicembre alle Gallerie di Piedicastello. L'evento del 25 gennaio, con autorità laiche ed ecclesiastiche e personalità di spicco, verrà quindi seguito da un convegno internazionale di cardinali e vescovi, in programma per l'8 e il 9 febbraio: un centinaio di alti prelati provenienti da tutto il mondo si riunirà in città per celebrare Lubich.