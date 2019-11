Guardia di Finanza scopre 95 casi di 'nero' in agricoltura

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Sono 95 i casi di lavoro nero e irregolare scoperti dalla Guardia di Finanza del Trentino - Alto Adige in soli tre mesi nel settore agricolo, e nello specifico nel trimestre settembre - novembre. In Trentino sono stati eseguiti 38 interventi: 2 hanno avuto esito irregolare e sono stati scoperti 13 lavoratori in nero, di nazionalità italiana, moldava e marocchina. In un caso, uno dei lavoratori completamente a nero é risultato percettore del reddito di cittadinanza. In Alto Adige, invece, sono stati 80 i lavoratori completamente in nero scoperti, la maggior parte dei quali impiegati nella raccolta delle mele. Su 67 aziende controllate, 24 sono risultate non in regola. In alcuni casi i controlli sono stati fatti unitamente con l'Inps.