Viabilità: tecnici al lavoro per riaprire strade in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Sulle strade trentine continua il lavoro di tecnici e operai per liberare i collegamenti interrotti e mettere in sicurezza le strade da smottamenti e pericolo di caduta di piante. La Provincia riferisce che alle 15.30 di oggi risultavano chiuse diverse strade. Come la SP 108 della Val di Centa a valle dell'abitato di Centa per frana. Si segnala inoltre di fare attenzione lungo la SS 47 della Valsugana per la possibile formazione di buche.

Rimane chiusa la ex-SS47 delle Laste, dalla rotatoria di San Donà a Trento alla rotatoria di Ponte Alto (provenendo da Trento, Pergine Valsugana è raggiungibile utilizzando la Galleria di Martignano, in senso opposto provenendo da Pergine Valsugana direzione obbligatoria verso Trento Nord).