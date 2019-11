A22: un Centro promozionale al casello di Rovereto sud

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Si chiama "Trentino experience Center", sorgerà all'uscita della stazione autostradale di Rovereto sud e servirà a far conoscere ai turisti in arrivo ciò che hanno da offrire Rovereto e la Vallagarina, ma anche tutto il resto del Trentino. A realizzarlo sarà Autostrada del Brennero spa, che ha pensato di sviluppare in questo modo una struttura che ospiterà anche un piccolo centro di informazione autostradale. "Dagli anni '90 ad oggi abbiamo avuto un raddoppio del traffico su A22 e nelle giornate di flusso turistico si registrano volumi maggiori anche del 30% rispetto alla media, il che rende l'idea dell'importanza turistica dell'arteria. Da questa consapevolezza nasce anche questo info-point, progettato per riprodurre in maniera elegante alcuni elementi del territorio: un luogo di promozione non un bazar di vendita", ha dichiarato il direttore tecnico di Autostrada del Brennero, Carlo Costa.