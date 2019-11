Sci: Vlhova in testa a slalom Levi, Shiffrin seconda

(ANSA) - LEVI (FINALNDIA), 23 NOV - La slovacca Petra Vlhova in 58.65 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi, In Finlandia, 170 km oltre il circolo polare artico. Seconda in 58.78 la statunitense Mikaela Shiffrin che punta alla 41/ esima vittoria in questa disciplina diventando così' il miglior slalomista di tutti i tempi, battendo anche il record uomini di 40 successi del leggendario svedese Ingemar Stenmark. Terza l'austriaca Katharina Truppe in 59.64. L'azzurra Irene Curtoni, pettorale 13 ed unica italiana a partire tra le prime trenta migliori slalomiste, ha chiuso con forte ritardo in 1.02.30, al momento 27/a. L'attesa friulana Lara Della Mea, venti anni e speranza azzurra nello slalom, partita con il pettorale 36 ha fermato i cronometri solo su 1.03.83 al momento 32/a Pettorali più alti per le tre l'altre italiane al via: Martina Peterlini 46, Marta Rossetti 57 e Roberta Midali 64. Devono cercare anche loro di lassificarsi tra le prime trenta per essere ammesse alla seconda decisiva manche.

Si gareggia in un paesaggio natalizio, con molta neve e riflettori gia' accesi vista la latitudine. La pista - la Levi Black - non è particolarmente difficile e resa un po' più complicata con qualche dosso artificiale. Seconda manche alle ore 13.15. (ANSA).