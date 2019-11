Torna Mercatino di Natale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Nel centro storico di Bolzano torna anche quest'anno il tradizionale Mercatino di Natale. Tra le novità di questa edizione una grande ruota panoramica e zero bottiglie di plastica in piazza Walther.

Il programma, presentato oggi in una conferenza stampa, prevede 130 appuntamenti culturali ed iniziative, tra le quali un gioco a premi che unisce il Mercatino e i musei della città.

La 29/a edizione sarà inaugurata la sera del 28 novembre e resterà aperta per complessivamente 40 giorni fino al 6 gennaio 2020. Sono un'ottantina le bancarelle in piazza Walther, il cosiddetto salotto buono dei bolzanini, e sessanta gli espositori nel parco della stazione. Piazza della Mostra ospiterà invece il Mercatino solidale. Sono attesi per "Natale di Libri" Dacia Maraini, Massimo Cacciari e Ferruccio de Bortoli. Il 31 dicembre va in scena la corsa di San Silvestro Boclassic.