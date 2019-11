Sci: cdm; gare Lake Louise senza Innerhofer e Marsaglia

(ANSA) - COPPER MOUNTAIN, 22 NOV - I velocisti azzurri Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia non prenderanno parte alla discesa e al supergigante maschile di Lake Louise di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, apertura di Coppa del mondo.

I due stanno avvicinandosi gradualmente al clima agonistico.

Innerhofer, operato nel mese di marzo al legamento crociato del ginocchio sinistro, è ormai vicinissimo al rientro in gara e continuerà ad allenarsi a Copper Mountain, dove è giunto all'inizio di novembre,. Tornerà in gara dopo Lake Louise e cioè nel doppio appuntamento di Beaver Creek, dove si disputeranno un supergigante venerdì 6 dicembre e una discesa il giorno successivo. Stesso discorso per Marsaglia, il quale si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra proprio a Copper. Ha ancora bisogno di qualche giorno di ulteriore fisioterapia per arrivare nelle giuste condizioni agli appuntamenti di Beaver Creek. A Lake Louise per l'Italia gareggeranno così in cinque: Dominik Paris, Mattia Casse, Federico Simoni e i rientranti Peter Fill ed Emanuele Buzzi.

