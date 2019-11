Droga: controlli polizia Trento in parchi e sale scommesse

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - Per contrastare lo spaccio di droga a Trento, agenti di polizia, su indicazione del questore Giuseppe Garramone, hanno effettuato ieri sera un'azione di controllo in parchi e giardini e punti scommesse situati in centro. Cinquanta le persone controllate.

Gli agenti, coadiuvati da una unità cinofila della Guardia di finanza, sono intervenuti in particolare nel quadrilatero compreso tra la zona di piazza Portela, via Torre Vanga, la chiesa di S.Maria Maggiore fino a a piazza Dante, via Fratelli Fontana e via Maffei. Gli agenti hanno controllato i giardini adiacenti i punti scommesse, sale biliardi e internet point in piazza Leonardo da Vinci, in via Torre Vanga, e nelle piazze Portela e General Cantore, perché segnalati come luoghi utilizzati per lo spaccio. Nelle settimane scorse la polizia aveva controllato in centro numerosi bar, sale bingo e sale slot in piazza della Mostra e nelle adiacenze di Santa Maria Maggiore ed erano state trovate diverse persone pregiudicate per reati di furto e droga.