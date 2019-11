Carabinieri: celebrata a Trento patrona Virgo Fidelis

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - Celebrata a Trento la 'Virgo Fidelis', patrona dell'Arma dei carabinieri.

Una messa è stata celebrata nella chiesa dello Sposalizio di Maria Vergine, in via San Bernardino, dal arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. I carabinieri hanno inoltre ricordato il 78/o anniversario della difesa di Culqualber nel 1941, del 1/o Battaglione Carabinieri Zaptiè mobilitato in Africa orientale, e la Giornata dell'orfano.

Nell'omelia, mons. Lauro ha ricordato il senso di prossimità dei carabinieri, "che per la capillarità territoriale con cui si connota su tutto il Paese, materializza il concetto di vicinanza, soprattutto a chi ha bisogno, per infondere gioia e serenità, determinando con ciò anche la felicità dell'operatore". Questa esperienza l'arcivescovo di Trento ha detto di averla maturata, un anno fa, nei giorni della tempesta Vaia, apprezzando "la coesione e la vicinanza degli appartenenti all'Arma che si sono stretti intorno a chi ha subito questa grave perdita, esaltandone l'umanità e la solidarietà".