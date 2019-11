Imprese: arriva a Trento l'ospedale per startup

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Sarà allestita domani, tra le ore 17 e le 20 presso gli spazi di Impact Hub di Trento, "l'ospedale per startup", iniziativa organizzata dal Club Trentino delle Startup, un network promosso da Trentino Sviluppo nell'ambito del progetto Interreg Startup Euregio.

Al posto di dottori ed infermieri ci saranno 13 esperti pronti a confrontarsi con 60 neoimprenditori iscritti all'iniziativa in una serie di brevi consulenze individuali gratuite in materia di sviluppo d'impresa, finanza, marketing e tutela della proprietà intellettuale.

Numerose le materie che verranno trattate durante questi 'speed date', dalla tutela della proprietà intellettuale al marketing, passando per l'europrogettazione, la stesura dei patti parasociali, l'innovazione aperta, l'arte di parlare in pubblico e l'accesso al mondo del credito e della finanza. Le consulenze saranno a cura di 13 professionisti provenienti da importanti studi legali, nonché da enti per l'investimento, la ricerca e l'equity.