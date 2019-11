Droga: giovane arrestato a Riva con 90 pastiglie di ecstasy

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia a Riva del Garda perché trovato in possesso di circa 90 pastiglie di Mdma-ecstasy destinate, secondo l'accusa, al mercato delle discoteche o dei rave party.

Il giovane, nato all'estero e residente a Verona, è stato fermato alla guida di un'auto in via Filzi assieme altre due persone. Nel suo zaino i poliziotti hanno trovato le pastiglie e circa 1.000 euro in contanti, presunto frutto dello spaccio.