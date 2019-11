Trento 'Città del Natale', iniziative in tutto il centro

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Dal 23 novembre al 6 gennaio Trento ospiterà la manifestazione "Città del Natale", un'iniziativa che si compone di un ricco calendario di eventi e appuntamenti nel centro storico. Per l'occasione sono previsti appuntamenti rivolti ad un pubblico di adulti e di bambini. Sabato 23 novembre, in piazza Santa Maria Maggiore, aprirà le porte alle ore 15.30 il "Villaggio del Natale". A seguire verranno inaugurati i Mercatini di Natale di piazza Cesare Battisti (ore 17) e di piazza Fiera (ore 18). Alle ora 19 si accenderà l'albero di Natale allestito in piazza Duomo, dove sarà aperto un punto informativo dell'Azienda per il turismo Trento. Sabato 21 dicembre, alle 16.30, uno spettacolo di luci accompagnerà turisti e cittadini da piazza Duomo a piazza Santa Maria Maggiore. Seguiranno gli auguri del sindaco Alessandro Andreatta alla città. Il presepe tradizionale, solitamente allestito in piazza del Duomo, verrà spostato in piazza Lodron.