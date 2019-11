Confermato stato allerta in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - La Conferenza di valutazione del Centro operativo dell'Agenzia per la Protezione civile ha confermato per l'Alto Adige lo stato di protezione civile allo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. "Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi la situazione è ulteriormente migliorata - spiega - e le previsioni per i prossimi giorni sono positive, ma il terreno è saturo di acqua e sono quindi possibili smottamenti di varia natura e slavine. Per cui si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti". La Conferenza di valutazione si riunirà nuovamente domani per fare il punto della situazione.