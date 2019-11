Autoradio tradisce trafficante cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - E' stata l'autoradio a tradire un trafficante di droga, fermato per un controllo dalla polizia al casello autostradale di Bolzano Sud. Gli agenti si erano insospettiti perché sulla vettura di recente costruzione era montata una vecchia autoradio, dietro alla quale - come è stato appurato durante il controllo - erano nascosti 400 gr. di cocaina. A questo punto è stato arrestato l'albanese di 39 anni, residente nel Modenese e già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, che era alla guida della macchina.