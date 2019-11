Sci:'100 classi sulla neve', da gennaio corsi per le scuole

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Si chiama "100 classi sulla neve" l'iniziativa di 'alfabetizzazione sportiva' presentata oggi in Provincia a Trento. Sci alpino, snowboard e sci nordico le discipline dei corsi ai quali i ragazzi potranno partecipare da gennaio tramite le proprie scuole.

Grazie alla compartecipazione alla spesa da parte della Provincia, il costo a carico delle famiglie sarà di 70 euro, che si riducono a 45 se già in possesso di skipass.

L'iniziativa è organizzata dal Coordinamento attività sportive del Servizio istruzione e dall'ufficio Attività sportive del Servizio Turismo e Sport della Provincia assieme alla Fisi del Trentino, il Coni, il Collegio maestri di sci del Trentino e 6 stazioni sciistiche.

"Possiamo fare in modo che i ragazzi trentini che vivono nella provincia più sportiva d'Italia tornino a sciare", ha detto l'assessore allo sport e turismo, Roberto Failoni.