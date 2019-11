Montagna: Sat, nel 2018 censiti 1.051 sentieri

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Nel 2018 risultavano censiti in Trentino a cura della Sat 1.051 sentieri per una lunghezza di 5.508 chilometri, dei quali 28.756 metri attrezzati. Sono inoltre 2.535 gli interventi effettuati e 20.000 le tabelle realizzate. Lo ha reso noto Geremia Gios nel corso del 125/o congresso della Sat tenutosi a Riva del Garda.

Per la manutenzione dei sentieri sono stati coinvolti 996 volontari, ma altri hanno lavorato in commissione, predisposto cartografie, pubblicato manuali, aggiornato il sito internet (con 40.000 visite) organizzato la formazione. "Per compensare tutto questo lavoro non sarebbero bastati 1.532.000 euro. Se poi consideriamo il valore per gli escursionisti di tutte queste attività arriviamo ad una cifra di 16.450.000 euro, calcolando un valore a turista di 10,70 euro", ha aggiunto Gios.

La Sat conta 27.000 soci e 87 sezioni sul territorio provinciale.