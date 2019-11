Centenario Chiara Lubich, celebrazioni al via da Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 NOV - Inizieranno da Trento le celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari.

Dal 7 dicembre, nelle Gallerie di Piedicastello, sarà visitabile la mostra internazionale "Chiara Lubich città mondo", promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino, con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento. La mostra sarà visitabile durante tutto il 2020 e prevede anche una sezione distaccata a Tonadico, nella valle del Primiero. Sono previsti, nei continenti extraeuropei, allestimenti ad essa collegati che riprodurranno l'esposizione di Trento. Previsto anche un concorso riservato alle scuole di primo e secondo grado per approfondire e riscoprire il pensiero di Chiara Lubich alla luce degli eventi nazionali ed internazionali che hanno caratterizzato la storia del Novecento. Lo propone la Fondazione Museo storico del Trentino e il Centro Chiara Lubich/New Humanity in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.