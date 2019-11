(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Sono Piergiorgio Cemin e Marco Marinello i vincitori del "South Tyrol free software award": un riconoscimento che premia la persona che più ha contribuito alla diffusione della cultura del Free Software in provincia di Bolzano. Il premio è stato consegnato in occasione della 19/a edizione del convegno Sfscon, organizzato dal polo dell'innovazione altoatesino Noi Techpark, in collaborazione con la rete europea a supporto delle imprese Enterprise Europe network.

Cemin, docente in pensione, e Marinello, studente iscritto al 5/o anno del liceo scientifico, si sono distinti per il contributo dato alla diffusione e allo sviluppo del software libero nelle scuole dell'Alto Adige, contribuendo al progetto "Free upgrade in South Tyrol's schools", finanziato dal Fondo sociale europeo.