Sindaco S. Lorenzo, restate a casa

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - "La situazione sulle strade è pericolosa, di continuo cadono degli alberi. Restate a casa". E' il nuovo appello, dopo quello di due giorni fa, lanciato su Facebook da Martin Ausserdorfer, sindaco di San Lorenzo di Sebato in Val Pusteria. Come scrive il primo cittadino, i tecnici sono al lavoro per ripristinare la corrente elettrica anche negli ultimi masi rimasti isolati, ma le forti nevicate, ulteriormente intensificate in mattinata, aumentano il rischio di nuovi crolli.