65% imprese A.Adige usa software liberi

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Il 65% delle aziende altoatesine usano i software "open source" per gestire le proprie banche dati. Lo riporta uno studio effettuato dall'osservatorio del Laboratorio di sviluppo software di Noi Techpark e dalla Libera università di Bolzano. Secondo la ricerca, presentata alla 19/a edizione del Sfscon, il tasso di utilizzo di prodotti con licenza libera per la gestione dei database aziendali sale al 75% tra le realtà di piccole dimensioni. La tendenza, nelle 62 aziende prese in esame, è in aumento: il 18% degli intervistati intende cambiare software e lo farà rivolgendosi a un prodotto "open".

In generale, l'utilizzo dell'"open source" è importante per il 44% delle aziende altoatesine, il 50% è interessato solo alla funzionalità, mentre per il 6% è più importante il software proprietario.