Protezione civile, precipitazioni abbondanti il 15 novembre

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Protezione civile del Trentino comunica che è stato emesso un messaggio mirato per precipitazioni abbondanti, nevose in montagna. Per tutta la giornata di domani, venerdì 15 novembre, sono previste precipitazioni intense e diffuse con valori cumulati medi di 50 - 70 mm nelle 24 ore, e localmente anche maggiori. La perturbazione di carattere sciroccale sarà accompagnata da venti sudorientali anche forti.

Il limite delle nevicate si attesterà mediamente sopra i 1500 metri a sud, mentre a nord e nelle valli più strette, potrà scendere fino a circa 1000 metri. Sui settori occidentali e settentrionali sono attesi dai 30 ai 50 centimetri di neve attorno ai 1600 - 1800 metri. Da sabato a lunedì permarranno condizioni variabili con fasi di precipitazioni perlopiù deboli o moderate, nevose oltre 1200 metri circa.