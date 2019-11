Fiera di Primiero ricorda l'ingegnere Luigi Negrelli

(ANSA) - TRENTO, 14 NOV - Un convegno, un premio e una pubblicazione storica per ricordare la figura dell'ingegnere trentino Luigi Negrelli, progettista del Canale di Suez. Lo propone il Comune di Primiero-San Martino di Castrozza, in occasione del 150/o anniversario dall'apertura del canale, avvenuta il 17 novembre del 1869. Le celebrazioni in ricordo del completamento dell'opera avranno luogo a Fiera di Primiero, in Trentino, in concomitanza con quelle promosse in Austria e in Egitto, dove è attesa una delegazione trentina.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 novembre a Fiera di Primiero, con il convegno "Il sogno di Negrelli" (Palazzo delle miniere, ore 9). Nel corso dell'incontro verrà presentato il 4/o premio internazionale Luigi Negrelli, sulla mobilità sostenibile. Alle ore 14, sempre a Fiera di Primiero, si terrà l'inaugurazione del nuovo giardino intitolato a Negrelli. Infine è prevista una pubblicazione dedicata sulla vita e le opere di Negrelli, pensata per gli studenti.