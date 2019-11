Sanità: reclami ad Apss Trento +15% nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 13 NOV - Nel 2018 sono state 3.003 le segnalazioni dei cittadini riguardo ai servizi erogati dall'Azienda sanitaria del Trentino: 1.178 reclami per un presunto disservizio, 1.804 ringraziamenti e 21 suggerimenti/proposte. Oltre il 60% delle segnalazioni è rappresentato da apprezzamenti per l'Apss.

Complessivamente i reclami sono aumentati del 15% rispetto al 2017. Quanto alle proiezioni per il 2019, i primi nove mesi confermano i dati relativi al 2018. I dati in dettaglio del "Rapporto delle segnalazioni" sono stati presentati ieri nell'ambito della Giornata della trasparenza, un momento di confronto tra Apss, stakeholder e associazioni della Consulta della salute. Le prenotazioni delle visite specialistiche al Cup - è stato detto - sono in costante aumento, con un incremento ogni anno di circa il 5%: in un mese si arriva a 180.000 prenotazioni, 5.600 al giorno. Nel 2018 le prenotazioni sono state 1.222.976 (di cui solo 114.314 in libera professione).