Scuola: gli studenti dell'istituto Martini diventano piloti

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Grazie ad un accordo tra l'istituto "Martino Martini" di Mezzolombardo e la società Italfly Academy di Trento, gli studenti della scuola superiore della Rotaliana - che dal 2016 ha avviato il triennio tecnologico in Conduzione del mezzo aereo - potranno frequentare un corso per conseguire la licenza di pilota privato, primo passo per diventare piloti professionisti sia di velivolo che di elicottero. Il corso è iniziato il 7 novembre con i primi studenti interessati a intraprendere la carriera di pilota. Dal 2016 l'Istituto Martino Martini di Mezzolombardo e la società Italfly Aviation di Trento sono tra i promotori del protocollo d'Intesa con l'assessorato all'istruzione della Provincia per lo sviluppo della filiera della formazione aeronautica.