'Donne e agricoltura', ecco le vincitrici del premio Acli

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Premiate le vincitrici della prima edizione del premio "Donne e agricoltura per la nostra terra trentina", organizzato dal Coordinamento donne delle Acli trentine in collaborazione con: Fem, Csv Trentino, Acli Terra e Fap Acli.

Si tratta di Stefania Gaiotto, produttrice di frutta biologica, mais e allevatrice di galline e polli da carne di Civezzano; Stefania Lusuardi produttrice di ortaggi, piante officinali ed esperta in agricoltura sinergica di Monte Terlago; e Nadia Laura Pitto, coltivatrice di cereali e piante officinali, nonché animatrice di un agriturismo con casa sugli alberi in val di Fassa. La premiazione si è tenuta ieri sera a Trento, nella sala del Vigilianum, alla presenza dell'arcivescovo Lauro Tisi.

Alla prima edizione hanno partecipato 17 donne provenienti da altrettante aziende agricole "dove si sono consolidate esperienze innovative legate ad un'agricoltura coerente con il modello alpino di produzione".