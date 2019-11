Alto Adige punta su bus idrogeno

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Sostenere e incentivare la diffusione di una mobilità sostenibile e ad emissioni zero.

Questo l'obiettivo dei due progetti approvati dalla Giunta provinciale e che prevedono il sostegno dell'Unione Europea. Si tratta dell'acquisto e della manutenzione di 12 bus elettrici a cella combustibile, alimentati a idrogeno e batteria, e della creazione della relativa infrastruttura logistica e di rifornimento, ha annunciato l'assessore Daniel Alfreider.

In attesa dell'annunciata riorganizzazione del servizio di linea dei bus extraurbani, la Giunta provinciale ha deciso di prorogare le concessioni attualmente in essere sino alla fine del 2020.

L'obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio.