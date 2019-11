Un mese di eventi per ricordare Leonardo

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci previsto anche in Alto Adige un ricco calendario di eventi per celebrarne la figura. Le iniziative dedicate a Leonardo Da Vinci dureranno un mese, dal 13 novembre all'11 dicembre. Prevista una mostra e un ciclo di incontri tematici ospitati, rispettivamente, presso la sede centrale della Libera Università di Bolzano e negli spazi di Academy - Sparkasse in via Cassa di Risparmio.

Mercoledì 13 novembre è prevista l'inaugurazione ufficiale della mostra "Leonoardo500 - l'innovazione geniale", che propone una selezione di tavole appartenenti al Codice Atlantico nell'edizione Hoepli 1894-1904, curata dall'Accademia dei Lincei. Previsti anche incontri tematici: il primo con l'astrofisico Paolo Ferri, direttore responsabile delle operazioni spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea e membro dell'Accademia Internazionale di Astronautica.