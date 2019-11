Procura apre fascicolo su manifesti choc

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul caso dei manifesti, affissi dal partito secessionista Sued-Tiroler Freiheit in tutto l'Alto Adige, che ritraggono un cadavere e la scritta "Il medico non conosceva il tedesco", per rivendicare in questo modo l'obbligo di bilinguismo nella sanità pubblica in Alto Adige.

A presentare due esposti erano stati il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, Diego Nicolini, e il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

La procura ha aperto i due fascicoli come atto dovuto, ma per ora sono contro ignoti e non prevedono ipotesi di reato. Si tratta quindi di una fase preliminare degli accertamenti che saranno eseguiti dalla magistratura sulla vicenda.