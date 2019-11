Protezione civile, in Alto Adige cessata l'allerta meteo

(ANSA) - BOLZANO, 9 NOV - "Nel corso della conferenza di valutazione, tenutasi questa mattina presso il Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile in viale Druso a Bolzano, si è deciso all'unanimità, dopo un'attenta analisi, di riportare lo stato della protezione civile al livello normale (Zero). I preparativi si sono dimostrati efficaci, la popolazione è stata preallertata e preparata al potenziale evento". Lo dichiara in una nota il coordinatore della conferenza di valutazione e del Centro, Willigis Gallmetzer.

Alla riunione hanno preso parte rappresentanti del Servizio meteorologico provinciale, del Servizio valanghe, dell'Ufficio idrografico, dei Bacini montani e della Centrale viabilità provinciale. L'Ufficio idrografico riporta che il livello dell'acqua non ha registrato variazioni significative e sono stati evidenziati degli aumenti di livello solo nei corsi d'acqua della Bassa Atesina. Il regolare bollettino delle valanghe non è stato ancora attivato mentre nel blog, gestito dal Servizio provinciale valanghe anche al di fuori della stagione, si rileva che attualmente la situazione è da considerarsi pericolosa per eventuali escursioni di sci alpinismo. I geologi sono stati chiamati per due interventi, oltre che la frana verificatasi in località Ponticino in Val Sarentina, anche per uno smottamento verificatosi nella Vallarsa (Brantental) nei pressi di Laives che ha causato la chiusura della strada. Sul luogo è attualmente in corso un sopralluogo con l'elicottero. Nelle prossime 48 ore, hanno sottolineato i partecipanti alla riunione di valutazione, si potranno però verificare altri smottamenti e cadute di massi, poiché il terreno è saturo d'acqua e possono quindi verificarsi delle frane. I Vigili del fuoco permanenti ieri ed oggi sono stati chiamati per due cadute di massi lungo via Rafenstein a Bolzano.