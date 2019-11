(ANSA) - TRENTO, 8 NOV - Nasce a Trento il 'Manifesto per comunicare la disabilità', con un gruppo interdisciplinare composto da giornalisti e professionisti della comunicazione (videomaker, social media manager, fotografi) insieme ad operatori sociali, genitori e persone con disabilità, con la supervisione del professore Michele Marangi, docente dell'Università Cattolica.

L'iniziativa è promossa da Consolida, con l'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto - Adige, Assostampa, la Fondazione Demarchi e il sostegno della Provincia autonoma di Trento.

Oggi il "manifesto" è stato presentato dai promotori in un evento organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Impresa al cubo" dedicato alle cooperative sociali in corso a Trento ad organizzazione di Consolida.