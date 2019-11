Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma resta allerta

(ANSA) - BOLZANO, 8 NOV - "Il gruppo di valutazione dell'Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell'arrivo di ondata di maltempo", afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer.

Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, Ufficio geologia, Centrale viabilità) hanno constatato che le precipitazioni sono intense ma non si sono i raggiunti i 70 millilitri al metro quadro che erano stati indicati come intensità massima. Il picco in alcune zone è stato di 40 millilitri e, nel pomeriggio, è possibile vi sia un incremento di 10/20 millilitri in particolare nella parte orientale della provincia.

Per il momento non si registrano danni di rilievo. L'altro ieri il servizio geologico è intervenuto nel comune di Sarentino per una frana di 40 metri cubi che impediva l'accesso a sei masi abitati da circa 20 persone. Anche nella rete stradale non si registrano particolari problemi di traffico. Chiusi i passi Erbe e Pennes. Sull'A22, tra Vipiteno e Brennero è necessario fare attenzione ai cumuli di neve. Le precipitazioni dovrebbe finire domani mattina. Il gruppo di valutazione analizzerà nuovamente la situazione domani a mezzogiorno. (ANSA).