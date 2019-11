Stelle Michelin a 19 chef altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 06 NOV - Diciannove chef altoatesini sono stati segnalati con una o più stelle dalla Guida Michelin.

"L'eccellente gastronomia altoatesina ha dimostrato ancora una volta in modo la propria qualità in cucina e nel servizio", commenta l'Hgv, l'associazione degli albergatori e dei ristoratori dell'Alto Adige.

Dei 374 ristoranti stellati in Italia, 19 sono in provincia di Bolzano. Norbert Niederkofler, chef del ristorante "St.

Hubertus" dell'Hotel Rosa Alpina di San Cassiano, ha ottenuto per la terza volta il punteggio più alto, tre stelle. Herbert Hintner del ristorante "Zur Rose" ad Appiano difende costantemente la sua stella Michelin. Il nuovo portatore di stella è Mathias Bachmann, chef del ristorante "Apostelstube" dell'Hotel Elefant di Bressanone. L'Hgv si congratula con gli chef per l'importante riconoscimento.