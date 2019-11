Prende forma progetto tram a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Un tracciato di 7,2 km con 17 fermate su due linee. Tempi di percorrenza di 19 minuti per l'ospedale e frequenza media delle corse ogni 10 minuti e 21 minuti per ponte Adige con frequenza media ogni 30 minuti. Ecco i dati del progetto tram a Bolzano, sul quale il 24 novembre si svolgerà un referendum popolare consultivo.

Un tram a doppio binario con sistema di riduzione delle vibrazioni e del rumore, una capacità di trasporto fino a 260 passeggeri a corsa. Un sistema di trasporto a alimentazione elettrica. In centro storico il tram può viaggiare a batteria, senza linea aerea e senza pali. Le fermate condivise tram autobus su due linee. I costi di realizzazione ammontano a 125 milioni di euro a cui si aggiungono i costi per il materiale rotabile, gli espropri, gli indennizzi, le spese tecniche ed eventuali imprevisti per un totale di 192 mln, di cui 40 sostenuti dalla Provincia, altrettanti dal Comune di Bolzano ed il resto tramite finanziamento su appositi fondi messi a disposizione dallo Stato.