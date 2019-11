Maltempo,stato allerta giallo in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 NOV - Maltempo in arrivo in Alto Adige.

Dalla sera di giovedì 7 sino a sabato 9 novembre a mezzogiorno il Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la protezione civile, ha dichiarato lo stato di allerta "alfa - giallo" su tutto il territorio dell'Alto Adige.

Il coordinatore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer, spiega che "lo stato di protezione civile è stato portato da zero (verde) ad alfa (giallo). Ciò significa che è in arrivo un evento rilevante per la protezione civile che va monitorato attentamente". Per la giornata di venerdì 8 novembre, infatti, il Servizio meteo della Provincia prevede precipitazioni diffuse e abbondanti, con quantitativi di pioggia compresi fra i 40 ed i 70 mm/mq. Particolarmente interessate saranno le zone dolomitiche, con il limite delle nevicate che scenderà sino a raggiungere i 1.000 m. I rischi maggiori, sottolinea la Protezione civile, saranno legati a possibili frane, smottamenti, caduta massi e alberi abbattuti dal peso della neve.