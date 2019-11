'Assessore alla gentilezza' nominato a Carisolo

(ANSA) - TRENTO, 6 NOV - La consigliera comunale di Carisolo Monica Maestri è stata nominata dal sindaco Arturo Povinelli 'assessore alla gentilezza', aderendo alla proposta delle associazioni Cor et Amor e Mezzopieno.

Si occuperà di "buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorendo lo spirito e l'unità della comunità, con iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune". Si tratta del secondo 'assessore alla gentilezza' nominato in Trentino. Il primo era a Cimone. Finora in tutta Italia sono 44.