Al via lavori per pista ciclabile Trento nord

(ANSA) - TRENTO, 4 NOV - Al via a Trento i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale Campotrentino - Roncafort.

In una prima fase, i lavori iniziati oggi riguarderanno il tratto iniziale di via Caneppele, da via Goio a via delle Bettine. Successivamente si inizierà a realizzare anche il primo tratto di via Maccani. Lo rende noto il Comune.

L'importo del progetto è di 2,3 milioni di euro, il tempo per l'esecuzione lavori è di 460 giorni.